Smittesituasjonen er hovedoppslag i de fleste nyhetssendinger på TV i Japan. Der frykter man nå at smittenivået skal skyte fart ytterlige. Det er ventet at man, for første gang, registrerer over 3000 nye tilfeller på et døgn i Tokyo siden pandemien startet.

– Vi anmoder alle innbyggere om å holde seg hjemme og unngå all unødvendig reising. Vi ber også at alle følger OL i sine egne hjem, sa statsminister Yoshihide Suga tirsdag kveld.

Det bor cirka 14 millioner mennesker i Tokyo, og over 30 millioner om man tar med forsteder. Smittetrykket er altså ikke skremmende høyt, men myndighetene ser på situasjonen som svært alvorlig.

Det er Delta-varianten av viruset som dominerer fullstendig også i Japan og Tokyo. Og det er mennesker i 30-årene som står for nesten 70 prosent av de nye smittetilfellene, ifølge avisen Japan Times.

Myndighetene i landet frykter at intensivavdelingene på sykehusene ikke vil kunne holde unna om smitten øker ytterligere i styrke. Åtte av landets ledende operative smittevernleger er også lånt ut til OL-arrangøren i forbindelse med sommerlekene.

