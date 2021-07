NTB Sport

Poengnøden i bærumsklubben var og er stor, men ble litt mindre prekær med den viktige borteseieren. Forsvarsprofilen Simen Wangberg scoret kampens første mål i første omgang, og etter pause doblet Oliver Edvardsen ledelsen.

På tampen fikk Mjøndalen straffe da Stabæk-keeper Marcus Sandberg gikk hardt til verks mot Sondre Solholm Johansen i feltet. Benjamin Stokke scoret sikkert.

Trepoengeren var kun Stabæks annen denne sesongen og den første under ledelse av nytreneren Eirik Kjønø. Han erstattet Jan Jönsson tidligere denne måneden.

Den etterlengtede seieren flyttet tabelljumbo-stempelet fra Stabæk-leiren til Bergen og Brann. To poeng skiller bunnlagene i Eliteserien. Stabæk har nå kun tre poeng opp til Mjøndalen på trygg grunn.

Wangberg-treffer

Wangberg scoret målet som sendte Stabæk i ledelsen sju minutter før pause. Sturla Ottesen svingte ballen inn i feltet fra høyrekanten, og på første stolpe stanget en umarkert Wangberg ballen i mål mellom beina på Mjøndalen-keeper Sosha Makani.

– Jeg tror ikke 1-0 holder. Vi må score flere mål, og det er mye vi kan forbedre. Jeg er OK fornøyd med første omgang, men vi skal være bedre, sa trener Kjønø til Discovery halvveis i kampen.

Han skulle få det som han ville.

Mjøndalen hadde mindre grunn til å være tilfreds med de første 45 minuttene. Mannskapet til Vegard Hansen skapte få farligheter foran Stabæk-keeper Marcus Sandberg.

– Vi er ikke gode nok i forhold til det vi hadde som plan. Vi gjør altfor lite av det vi hadde tenkt, og det er dødt i presset. Jeg er ikke fornøyd, sa Hansen til Discovery foran annen omgang.

Spillerjakt

Mjøndalen-sjefen fikk ikke særlig mye mer å juble for etter pause. I stedet punkterte Oliver Edvardsen kampen da han løftet ballen over Mjøndalen-keeper Makani fra spissen av 16-meteren. Da gjensto det et snaut kvarter å spille.

Mjøndalens tente et lite håp med Stokkes straffescoring rett før slutt, men flere scoringer ble det ikke. Dermed kunne Stabæk juble for tre poeng og en lysere tabellsituasjon.

Det jobbes også på spreng med å forsterke spillerstallen i klubben om dagen. Tirsdag ble den danske midtstopperen Kasper Pedersen klar, og noen timer før kampstart onsdag kom bekreftelsen på at Martin Høyland er kjøpt ut av kontrakten med Grorud.

Tidligere denne uken meldte også danske Hobro at måltyven Pål Alexander Kirkevold forlater klubben for å bli Stabæk-spiller. Inntil videre skal imidlertid ikke de siste detaljene i avtalen mellom bærumsklubben og Kirkevold være på plass.

(©NTB)