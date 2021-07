Medvedev til dommeren: – Tar du ansvaret om jeg dør?

NTB Sport

Han krøket seg sammen før servene, støttet seg til racketen mellom poengene og grep etter en luftslange for å få kaldluft under pausene ved sidebytte. Han tok to medisinske timeout og fikk en gang tilsyn fra fysioterapeut på vei mot seier 6-2, 3-6, 6-2 i en kamp som varte nesten to og en halv time.

Medvedev slet så mye i heten og den høye luftfuktigheten at hoveddommer Carlos Ramos en gang spurte ham om han var i stand til å fortsette.

– Jeg kan fullføre kampen, men kanskje dør jeg, svarte Medvedev.

– Tar du ansvaret om jeg dør?

Etter kampen sa Medvedev at det hadde svartnet for ham underveis.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å mestre forholdene. Jeg holdt på å falle om på banen, sa han.

Åpner for endringer

Spanske Paula Badosa greide ikke å fullføre sin kvartfinale mot Marketa Vondrousova i kvinneklassen. Hun ble fraktet ut i rullestol etter å ha fått konstatert heteslag. Hun måtte trekke seg også fra mixed double.

Tidligere i turneringen har flere spillere, blant dem Medvedev og verdensener Novak Djokovic, tatt til orde for å spille tenniskampene senere på dagen for å unngå den verste heten.

Etter Medvedevs kamp opplyste arrangøren at man vil vurdere å spille tenniskampene senere fra og med torsdag.

Tredjeseedede Stefanos Tsitsipas forsvant ut av turneringen i tre sett mot Ugo Humbert onsdag, mens Karen Khatsjanov slo ut 8.-seedede Diego Schwartzman.

Walking Dead

– Etter de 10-12 første grunnlinjeslagene så vi ut som vi var med i (zombie-tv-serien) The Walking Dead, sa Schwartzman.

Kei Nishikori holdt liv i håpet om hjemmetriumf ved å ta seg til kvartfinale med seier over Ilja Ivasjka, men han møter verdensener Novak Djokovic i neste kamp. Serberen tok seg av Alejandro Davidovich Fokina i strake sett.

Vondrousova, som slo ut hjemmefavoritten Naomi Osaka i kvinneklassen, er semifinaleklar mot nygifte Jelina Svitolina, som slo Camila Giorgi i kvartfinalen. Ukraineren har ektemann Gaël Monfils som heiagjeng på tribunen. Han er utslått både i single og double.

Belinda Bencic er også semifinaleklar og møter Garbiñe Muguruza eller Jelena Rybakina.

Andy Murray, som ga opp forsøket på å vinne OL-gull i single for tredje gang på rad for å satse på double, måtte se seg slått sammen med sin makker Joe Salisbury. Marin Cilic og Ivan Dodig vant i tre sett.

