Lavrov er den hittil eneste i idretten med tre OL-titler. Disse kom i løpet av en karriere fra 1988 til 2004. Lavrov tok sin siste OL-medalje (bronse) som 42-åring.

– Det visste jeg ikke. Det er jo alltid gøy å nærme seg ting , og det betyr at man gjør noe bra, er med på et bra lag og har bidratt over tid, sier Lunde til NTB om rekordsjansen.

Lunde og Frafjord står med to gull og en bronse hver.

– Katrine er et forbilde i vårt miljø. Hun er så dedikert. I en alder av 41 år er hun den siste som spør om å stå over noe. Hun er alltid påskrudd enten det er en samling i juli eller rett før et mesterskap. Det er 100 prosent fra hun tar på seg treningstøyet og går inn i hallen. Det er en unik egenskap og noe som smitter over på de andre, spesielt unge spillere, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

– Det var veldig mange flotte ord, kommenterer Lunde til NTB etter rosen fra sjefen.

For vel to år siden skadet Lunde et kne alvorlig i en Champions League-kamp. Hun kom tilbake i løpet av vel et år og viste etter hvert spill på nivå med sitt karrierebeste.

Hard vei

Lunde kom inn i EM-troppen i desember etter at hun kort før hadde mistet et ufødt barn. I europamesterskapet ble hun viktig på vei mot norsk gull.

– Jeg er ikke overrasket hvor god hun var mot slutten av sesongen for Vipers, men det er samtidig en krevende situasjon med mange koronakarantener. Kommer du hjem, har du ikke mulighet til å følge ungen til barnehage eller fritidsaktiviteter på en god uke, sier Hergeirsson.

– Og så har det jo vært noen problemstillinger med å komme seg helt etter kneskaden.

Reddet laget

Lunde går for sitt tredje OL-gull i Tokyo. Hun var helt sentral i 2008 (Beijing). Fire år senere slo Kari Aalvik Grimsbø gjennom for fullt utover i London-lekene og ble førstekeeper.

Sammen var de keeperpar da det ble norsk bronse i Rio de Janeiro i 2016. I Tokyo har Lunde med seg Silje Solberg (30) som makker.

Norge møter Montenegro torsdag i sin tredje kamp i turneringen.

