Fotball: Tyskland og Frankrike ute av OL

Onsdag ble det avgjort hvem som går videre fra herrenes gruppespill i fotballturneringen i Tokyo-OL. Det ble en dramatisk affære hvor fotballstormaktene Tyskland, Argentina og Frankrike alle røk ut av turneringen.

Gullkandidatene Spania og Brasil tok seg kontrollert videre.

Regjerende OL-mester Brasil avsluttet de innledende kampene med 3-1 over Saudi-Arabia. Det var nok til en grei gruppeseier.

Kampen om den siste avansement-billetten i gruppe D sto mellom Tyskland og Elfenbenskysten. Tyskerne var avhengige av tre poeng mot laget fra vestkysten av Afrika, men det maktet de ikke å skaffe seg. Kampen endte 1-1, noe som var godt nok for ivorianerne.

Kalasseier

Gruppefavoritt Sør-Korea feide Honduras av banen i den siste kampen i gruppe B og vant hele 6-0. Det holdt til førsteplass i gruppen.

New Zealand og Romania hadde begge mulighet til å gå videre før det siste og avgjørende oppgjøret. Kampen endte 0-0, noe som sendte overraskelseslaget New Zealand til kvartfinale på bedre målforskjell.

Spania er regnet som kanskje den største gullfavoritten under årets sommerleker i Tokyo. Onsdag var det duket for gigantduell mot Argentina. Oppgjøret endte 1-1, noe som holdt til gruppeseier for spanjolene, mens det var takk og farvel til Argentina – som ble nummer tre i gruppen.

I den andre kampen i gruppen, trengte Egypt tre poeng mot Australia for å ta seg videre. Afrikanerne gjorde ingen feil og vant enkelt 2-0.

Hjemmenasjonen ubeseiret

Japan vant alle sine kamper i gruppespillet og innkasserte gruppeseier med full pott. Vertsnasjonen slo Frankrike hele 4-0 onsdag.

I kvartfinalen venter New Zealand, der Japan er favoritt til å ta seg videre til en semifinale.

Mexico hadde også få problemer med å ta seg videre. 3-0 seier over Sør-Afrika var mer enn godt nok til å sikre videre spill i OL-turneringen.

Slik spilles kvartfinalene lørdag:

Spania – Elfenbenskysten, Japan – New Zealand, Brasil – Egypt, Sør-Korea – Mexico.

