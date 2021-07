Stabæk henter dansk stopper

NTB Sport

Midtstopperen kan vise til lang fartstid i dansk superliga. Det siste halvåret spilte han i Esbjerg.

– Jeg er forsvarsspiller med stor F. Min fremste styrke ligger i forsvarsspillet, sier Pedersen til Stabæks nettsider.

Bærumslaget ligger helt sist i Eliteserien med kun seks poeng på tolv kamper. Stabæk har hittil i år sluppet inn over to mål i snitt per kamp. Den trenden satset klubben på at snur med sin siste signering.

– Med Kasper Pedersen får vi en erfaren midtstopper med stor duellkraft. Han spiller med hjertet utenpå drakta, sier Stabæks sportssjef Torgeir Bjarmann.

