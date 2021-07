Smitterekord i Tokyo – varsler om at situasjonen kan bli kritisk

NTB Sport

Tallet er det høyeste i den japanske hovedstaden siden pandemien slo til for snart halvannet år siden. Den forrige rekordnoteringen var fra januar.

Den japanske avisen Japan Times meldte tirsdag at det lå an til smitterekord. Avisen mente tallet ville overstige 3000, men riktig så ille var det ikke.

Det er ikke oppgitt hvor mange som er testet.

Mandag ble det rapportert om 1429 smittetilfeller i Tokyo. Da ble det gjennomført 5338 tester, ifølge nettsidene til de lokale myndighetene. Det er ikke oppgitt noen mulige årsaker til det store spranget i tallene mellom mandag og tirsdag.

Myndighetene advarer samtidig om at situasjonen kan utvikle seg til å bli kritisk.

«Økningen i nye positive tilfeller har steget kontinuerlig siden juni. Dersom hastigheten på økningen stiger ytterligere, vil vi i løpet av mindre enn to uker møte en kritisk situasjon der antallet smittede langt overgår tallene fra den tredje bølgen», heter det på nettsidene.

«Det er et presserende behov for å forberede krisehåndteringssystemer for sykehusomsorg, samt for å hoteller som er utpekt til behandling og hjemmebehandling», heter det videre.

Det bor cirka 14 millioner mennesker i Tokyo, og over 30 millioner om man tar med forsteder. Smittetrykket er dermed ikke skremmende høyt, men myndighetene tar situasjonen på alvor.

Det er åttende dagen på rad at Tokyo har over 1000 nye koronasmittede.

