Sancho-erstatter trente med Dortmund – formaliteter unna overgang til Haalands klubb

NTB Sport

– PSV Eindhoven har gitt tillatelse til at Donyell Malen kan trene med Dortmund. Det er fortsatt detaljer som gjenstår mellom spilleren og PSV, men etterpå kan overgangen bli offisielt bekreftet, skriver Dortmund på Twitter.

Dermed tyder alt på at Malen blir Jadon Sanchos erstatter i Dortmund og blir lagkamerat med Erling Braut Haaland.

Malen viste seg fram i sommerens EM for Nederland, der han sto for to målgivende pasninger i gruppespillet. Når Norge møter Nederland i VM-kvalifiseringen 1. september på Ullevaal, kan Malen stå på motsatt banehalvdel av Haaland.

Samtidig kan de to fort bli å se sammen for Dortmund kommende sesong.

Haaland har blitt ryktet til de største klubbene i Europa, men foreløpig tyder mye på at Dortmund beholder nordmannen.

(©NTB)