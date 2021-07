NTB Sport

– Dette holder ikke. Vi detter 50 prosent i intensitet. Vi må opp i ringene, sa en irritert Hergeirsson i en timeout snaut ni minutter før slutt.

– Det er dumt å avslutte kampen på et nivå vi er for gode for. Jeg synes vi var på vei til å slutte å spille med ti minutter igjen, og det liker jeg dårlig. Det er lett å falle av, og da er det godt å bli ristet litt, forklarte han overfor Discovery etter kampen.

– Angola fikk lov til å ta tempoet fullstendig ut av kampen. Det var klokt av dem, men vi lot dem få lov til det. Men vi avsluttet med stil, og det er godt å vinne med ni mål på en mellomdag. Angola er ikke noe dårlig håndballag, og vi gjorde mye bra, la han til.

– Vi konsentrerte oss ikke maks og strevde litt i dag, sa Veronica Kristiansen til Discovery.

Tung start

Det startet tungt for veterankeeperen Katrine Lunde med bare én redning på de sju første skuddene. Lunde debuterte i OL med gull i 2008. Det ble ny tittel fire år senere. For fem år siden var hun med på å sikre bronse.

Angolanerne ledet 6-5 og var med Norge til 8-9. Så gikk toget etter at det norske laget hadde fått strammet noe opp i rekkene og bedret uttellingen i angrep. I samme periode begynte Lunde også å stoppe noen skudd.

Andreomgangen startet med 15-10 til Norge. Ledelsen økte noe uten at Norge storspilte. Sanna Solberg-Isaksen kom inn på vingen etter at Camilla Herrem pådro seg to utvisninger i førsteomgangen. Det endte i flere mål etter en dårlig start av henne.

Lunde kom solid fra en kamp mot en utradisjonell motstander.

Norge har møtt puljens to svakeste lag hittil. Sør-Korea står på minus 19 i målforskjell allerede.

Profil

Angola-keeper Teresa Almeida var på plass igjen i sin 102. landskamp, 172 centimeter høy og 99 kilo tung ifølge de offisielle OL-papirene.

– De angolanske keeperne er ofte litt mindre, men den de har nå er litt større og bedre blant annet til å lese spillet. De tidligere keeperne de har hatt, har jo stort sett stått der og fanget fluer og veivet litt med armene når skuddene kom, sa Norges keepertrener Mats Olsson til NTB under Rio de Janeiro-lekene i 2016.

Almeida startet kampen i Tokyo med en knallredning på Norges andre skudd, men siden ble det ikke så mye å feire for henne.

Presset

Norge fortsetter turneringen mot uberegnelige Montenegro torsdag. Montenegrinerne gikk på et sensasjonelt tap mot Japan i sin andre kamp i Tokyo.

Montenegro vant OL-kvalifiseringen i mars blant annet ved å slå Norge 28-23. Det pleier å være knalltøffe kamper mellom disse lagene med tilnærmet brutalt forsvarsspill av Montenegro. Nå er også Balkan-laget under et visst press tidlig i turneringen.

– Vi har en høne å plukke med Montenegro, sa Thorir Hergeirsson.

