Amerikansk OL-smell – resten av OL i fare for superstjernen Biles

NTB Sport

Biles er en av OLs aller største profiler. Hun tok fire gull under sommerlekene i Rio for fem år siden.

Tirsdag ga hun USA en dårlig innledning på lagkonkurransen da hun misset i den innledende sprangøvelsen. Biles så ut til å skli i landingen og landet nesten på knærne, skriver TV-kanalen Fox News.

24-åringen forsvant deretter ut av turnhallen i Tokyo sammen med en fysioterapeut, før hun senere vendte tilbake. Da var den ene foten hennes bandasjert stramt.

Samtidig kom beskjeden om at den amerikanske stjernen trakk seg fra resten av konkurransen. Hun ble erstattet i det amerikanske laget av Jordan Chiles.

Frontfigur

Biles, som normalt er en av verdens beste i sprang, skulle også ha konkurrert i skranke, bom og frittstående for USA i lagfinalen.

Nå knytter det seg usikkerhet rundt om hun kan konkurrere mer under sommerlekene i Japan.

«Simone har trukket seg fra lagfinalen av medisinske årsaker. Hun vil bli vurdert daglig for å få medisinsk klarhet rundt kommende konkurranser», uttaler USAs turnforbund til nyhetsbyrået AFP.

24-åringen har i en årrekke vært en av turnsportens aller største frontfigurer. Hun står med totalt 30 medaljer i VM- og OL-sammenheng. Det kan få vise maken til.

Enorme forventninger

Den amerikanske jentas prestasjoner så langt under OL i Tokyo har samtidig fått enkelte til å stille spørsmål ved hennes form. Biles kvalifiserte seg for finale i alle de fire apparatfinalene og hadde beste poengsum i kvalifiseringen til den individuelle mangekampen, men hun gjorde en uvanlig feil i frittstående og var nær ved å misse finalen i skranke.

Forventningene til turnstjernen er enorme, og Biles har tidligere i OL satt ord på det presset hun lever under.

Til tross for at hun måtte bryte konkurransen får Biles sølvmedaljen det amerikanske laget endte med i lagfinalen. Det russiske laget tok gullet med poengsummen 169,258. Amerikanerne ble slått med nesten tre og et halvt poeng etter at Biles-erstatter Chiles klikket i frittstående.

Bronsemedaljen gikk til Storbritannia.

(©NTB)