Tropiske stormer skaper hodebry for OL-arrangøren – finalene i surfing flyttes fram

Allerede har ro- og bueskytter-programmet blitt endret på grunn av den kommende stormen, men sent mandag kveld lokal tid melder kommunikasjonsavdelingen for Tokyo-OL at også surfefinalene er flyttet.

Det er ventet at den tropiske stormen treffer et sted i Kanto eller Tohoku-regionen øst i landet utover ettermiddagen tirsdag 27. juli. Arrangørene ser det derfor som nødvendig å flytte finalene i surfing fram en dag (fra 28. til 27. juli).

Det foreligger foreløpig ingen øvrige planer om å flytte andre begivenheter som avholdes tirsdag 27. juli.

«Vi vil følge med på værsituasjonen for å sikre tryggheten til alle som er involvert i sommerlekene», skriver arrangøren i pressemeldingen.

