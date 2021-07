Potensiell Ingebrigtsen-utfordrer trekker seg fra OL

NTB Sport

33-åringen fra Algerie var regnet som en mulig utfordrer til å kjempe om edelt metall på 1500-meteren under årets sommerleker i Tokyo.

Nå bekrefter han selv til nyhetsbyrået AFP at han er nødt til å trekke seg fra lekene, og Jakob og Filip Ingebrigtsen har en mindre potensiell utfordrer i medaljekampen.

Makhloufi tok sølv på både 800- og 1500-meterdistansene under OL i Rio for fem år siden, og sølv på 1500 meter under VM i Doha i 2019. Han har derimot ikke registrert noen tid hos det internasjonale friidrettsforbundet siden mesterskapet i Qatar.

– Jeg er nødt til å høre på kroppen min, og kneet mitt har påvirket oppladningen min, akkurat som da jeg fikk koronaviruset i fjor, uttalte sølvvinneren til det Algeriske nyhetsbyrået APS. Han la til at han har utsatt avgjørelsen så lenge som mulig.

Med sine tre OL-medaljer er 33-åringen den mest dekorerte olympieren fra Algerie noensinne.

