OL-keeper fra Sandviken til svensk fotball

Micah deltar nå i OL for Australia, og spilte sin siste kamp for Sandviken mot Klepp 4. juli. Siden har Sandra Stavenes voktet Sandviken-buret. Micha fikk bare to måneder i Sandviken.

Den australske keeperen debuterte for landslaget like før OL, og sto i mål da Sverige vant 4-2 i OL nylig. Nå blir det svensk fotball på fulltid for keeperen.

– Vi er veldig glade for at Teagan er klar for Rosengård. Hun er en målvakt som er trygg med føttene og har et spill i luften som gjør at hun dominerer i feltet, sier sportssjef Therese Sjögran i den svenske klubben.

Rosengård topper den svenske serien etter tolv runder.

