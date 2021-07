OL-fekter ble fridd til på direkten

NTB Sport

36-åringen var midt i et TV-intervju etter å ha tapt sin OL-kamp mot ungarske Anna Marton. Da tok treneren Lucas Guillermo Saucedo sjansen på å fri, for andre gang. Sist gang, under VM i 2010, sa Perez Maurice nei.

I Tokyo ble svaret et annet. Mens fekteren ble intervjuet, dukket treneren opp bak henne med et skilt der det sto «vil du gifte deg med meg?» på spansk.

– Pressen sa jeg skulle snu meg, og han hadde skiltet. Jeg glemte alt annet og tenkte herregud, sier Perez Maurice.

De to har vært sammen i 17 år. Treneren forteller at han ble motivert til å fri igjen da han så eleven tape sin kamp.

– Hun sa nei sist. Etter en konkurranse gikk vi en tur og jeg spurte henne, da sa hun «er dette en spøk? Nei, jeg er for ung. Kanskje i framtiden», sier Saucedo.

Fremtiden kom i Tokyo, men frieriet hadde ikke skjedd hvis Perez Maurice vant sin kamp.

– Nei, da hadde jeg ventet, sier treneren.

(©NTB)