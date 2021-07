Mol/Sørum fortsatt ikke venn med Tokyo-sanden: – Litt frustrerende

NTB Sport

Kampen i Shiokaze Park i Tokyo endte til slutt 21-17, 24–22 i norsk favør mot spanjolene Pablo Herrera og Adrián Gavira. Det har gitt Mol og Sørum en drømmestart på sommerlekene i den japanske hovedstaden – poengmessig. Også første kamp endte med seier (Australia, 2-1).

– Det er finnes ingen lette kamper. Men blokken er mye bedre i dag, og forsvaret og servingen er bra, sa trener Kåre Mol til pressen etter kampen.

Mandag hadde duoen små problemer i det første settet. Få feil og blant annet fem poenggivende blokkeringer fra Mol sørget for en relativt enkel 21-17-seier.

Sklir i sanden

I det andre settet kom det flere feil, og Mol og Sørum måtte kjempe, som de gjorde i den første kampen, seg til seier.

I det lette duskregnet under flomlysene på stadion gjorde Mol flere feil enn han pleier å gjøre.

– Ja, Ingen tvil. Det er for mange enkle baller for dem. Jeg må prøve å sette ballen vanskeligere for dem når jeg er i en vanskelig situasjon selv. Jeg pleier å være god til det, men nå sklir jeg litt ut og klarer ikke helt å bli venn med sanden. Men det var bedre i dag enn det var på lørdag. Vi håper vi får samme progresjon videre, sa Mol.

Mol forklarer at det hadde vært greit om sanden de trener på hadde vært den samme som den på hovedarenaen i Tokyo, men det er den ikke.

Likevel er framgangen det viktigste, som er en ikke helt ukjent oppskrift på suksess i lange turneringer i mange idretter.

– Det er helt perfekt. Det blir en krig hver kamp. Så lenge man står med seieren etterpå, er vi kjempefornøyde. Jeg blåser i om vi spiller dårlig og vinner, så lenge vi vinner, sa Sørum.

Nervepirrende andresett

I sett nummer to fulgte lagene hverandre til 11-11, før spanjolene tok tre raske poeng. Det ledet til en norsk timeout. Herrera og Gavira fortsatte deretter å plukke poeng, men så startet nordmennene en solid offensiv og skapte balanse på 19–19.

To poeng senere trodde spanjolene at de hadde avgjort settet, men en norsk utfordring endte med at en liten spansk berøring ved nettet ble avslørt. Dermed fortsatte det svært jevne settet.

På stillingen 23–22 blokket Mol inn poenget som ga norsk seier.

– Det er litt av grunnen til at de har vunnet 16 turneringer de siste tre årene, at de har den evnen til å stå i kampene helt til de er ferdige. Det er litt hell og uhell når man kommer i den situasjonen, men de er ekstremt gode på det, sier trener Kåre Mol om det nervepirrende andre settet.

Sølvvinner fra Aten

Det var samtidig ikke hvem som helst som sto på motsatt side av nettet mandag. 39 år gamle Herrera tok OL-sølv i Aten i 2004. Da var Mol sju år gammel, mens Sørum var åtte og et halvt. Gavira er 33 år og heller ingen junior.

Mol og Sørum er henholdsvis 24 og 25 og blant de yngste i turneringen. De to nordmennene er førsteseedet i Tokyo-lekene.

De er etter alle solemerker klare for åttedelsfinale som nummer to, men kan bli passert av Australia. Om det skjer, vil de likevel ha gode sjanser for å bli blant de fire beste treerne og dermed avansere.

Onsdag avsluttes det innledende spillet mot russerne Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov. De har i likhet med Mol og Sørum vunnet sine to første kamper. Seier mot russerne sikrer gruppeseier.

Fram til da vil ikke Mol tenke for mye på underlaget i Japan.

– Jeg kan ikke la det bekymre meg. Jeg må jobbe tålmodig og håpe at det blir bedre, og at jeg blir mer og mer trygg med rytmen i spillet. Det var en seier i dag at det var bedre enn på lørdag. Da har jeg håp om at det blir bedre igjen på onsdag, sa 24-åringen.

(©NTB)