Inntekter fra norsk trusebot i håndball gis til veldedighet

Det opplyser forbundet på sine nettsider mandag.

«Vi er svært bevisste på oppmerksomheten dette temaet har fått de siste dagene, og selv om endringer ikke kan komme over natten, er vi opptatt av at noe godt skal komme ut av dette nå, og det er grunnen til at EHF har donert boten til en god sak som støtter likestilling i idretten», heter det i en uttalelse fra president Michael Wiederer.

Han understreker at endringer i det hardt kritiserte regelverket for beachhåndball-spillerne utelukkende kan gjøres av Det internasjonale håndballforbundet (IHF).

– Vi skal gjøre alt vi kan for å påvirke dette, sier Wiederer.

Massiv støtte

Boten Norges Håndballforbund fikk nylig, var det EHF som sto bak.

– Jeg ville understreke at det aldri var spillerne som ble bøtelagt, men utelukkende Norges Håndballforbund, i tråd med reglene, uttaler Wiederer.

De norske beachhåndballkvinnene protesterte nylig mot regelen som pålegger dem å spille i bikinitruser. Det gjorde de ved å spille i tights i bronsefinalen i EM i Bulgaria. Det resulterte i bot.

I etterkant har debatten rast, og de norske spillerne har fått massiv støtte fra fjern og nær.

Betaler selv

Søndag kom den amerikanske popartisten Pink på banen.

– Det europeiske håndballforbundet skulle ha blitt bøtelagt for sexisme, skrev hun i sosiale medier.

Artisten tilbød seg å betale boten. Flere andre har gjort det samme. Håndballforbundet har imidlertid vært tydelige på at det vil ta utgiftene selv. Boten lyder på 1500 euro.

I regelverket til Det internasjonale håndballforbundet (IHF) står det at kvinnenes uniform er truser og bikinioverdel i beachhåndball. Landslagene for menn kan spille i singlet og shorts.

