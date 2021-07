Blummenfelt: – Et løp vi har tenkt på i ti år

NTB Sport

Bergenseren løp inn til klar seier i mandagen triathlon. Et langspurt mot slutten gjorde ham uslåelig.

– Dette er et løp vi har tenkt på i ti år. Jeg fikk varsler i går på Facebook med minner fra ni år siden om at målet var OL-gull. Det sto i et intervju med BT, og da er det godt gjort at det kommer på dagen, sa 27-åringen til norsk presse i mixed zone.

Bergenseren la ikke skjul på ambisjonene før mesterskapet.

– Vi har lagt listen høyt for oss selv med at det er OL-gull som teller, at vi er her for å vinne og at alt annet enn medalje hadde vært skuffende.

– Jeg tror det vil synke inn etter hvert. Dette er noe jeg har tenkt på hver eneste økt de siste to månedene, la Blummenfelt.

27-åringen er kjent for å være en skikkelig treningsmaskin. Han trener vel 1300 timer per år. Tidligere i sesongen vant Blummenfelt de to første konkurransene i verdensserien.

– Jeg hadde en sterk sesongstart, men så kjente jeg litt på det i foten. Jeg har vært litt usikker, men prøvd å ha is i magen.

Han forteller om at det ikke har vært lett i de siste månedene. Koronaregler gjør at han ikke har vært hjemme på seks måneder.

– Jeg tenker på alle som har hjulpet meg. Jeg startet med Arild Tveten (sportssjef og trener) for over ti år siden. Han har vært med på det hele veien. Jeg tenker på alle treningskameratene som har vært rundt og reist. Jeg har vært borte fra hjemmet i over seks måneder. Det har ikke vært lett med koronaen. I de siste 13 månedene har jeg bare vært hjemme 40 dager. Jeg har ikke sett mye til familie og venner. Jeg tenker på alle rundt som har hjulpet til. Det har vært et stort lag bak dette, sa Blummenfelt til NTB.

(©NTB)