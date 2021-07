«Mål-Pål» vender hjem fra Danmark – kan bli Stabæk-klar om kort tid

NTB Sport

Det ligger an til en retur til Eliteserien for Kirkevold, som sist spilte i Norge da han var utlånt fra Hobro til Sarpsborg i 2016-sesongen. Fra før har han spilt for HamKam, Mjøndalen og Sandefjord på seniornivå.

Kirkevold hadde et halvt år igjen av Hobro-kontrakten, men er nå fristilt fra den, og klubben skriver at superligatoppscoreren fra 2017/18-sesongen har tatt farvel med lagkameratene og sendes av sted til Norge.

Hobro meldte først at spissen er Stabæk-klar, men fjernet senere denne opplysningen.

– Det stemmer ikke helt at det er klart. Det gjør det ikke. Men vi er i god dialog. Det ser bra ut så langt, for å si det sånn. Men det er ingenting som er signert eller på plass, sier sportslig leder Torgeir Bjarmann i Stabæk til Budstikka.

Kirkevold bekrefter overfor NTB at han har flyttet hjem til Norge, men at han ikke er i mål med en Stabæk-overgang, slik Hobro først meldte.

Supersesong

Kirkevold markerte seg særlig i dansk fotball i 2017/18-sesongen, og det sørget også for at han ble innkalt til landslagssamling med Norge. Han fikk én kamp med flagget på brystet, og den kom borte mot Makedonia (0-2-tap).

I superligaen ble han toppscorer med 22 mål, og han ble kåret til årets Hobro-spiller samme sesong. I alt scoret han 43 mål på 143 kamper for den danske klubben.

– Jeg vil si tusen takk til alle fans, spillere og andre i og omkring Hobro IK. Det har vært en fantastisk tid for meg, og det er hardt og vemodig å si farvel, uttaler Kirkevold til Hobros nettsted.

Hvis Stabæk blir Kirkevolds neste arbeidsgiver, blir han gjenforent med midtstopperen Yaw Amankwah. De spilte sammen i Hobro i to sesonger.

Stabæk er på jakt etter en god spiss som kan skyte laget opp fra sisteplassen i Eliteserien. Blåtrøyene fra Bærum står med kun seks poeng fra årets tolv første kamper.

