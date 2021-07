Tysk fotballprofil fridde til kjæresten i TV-intervju etter OL-kamp

NTB Sport

Tyskland slo Saudi-Arabia 3-2, og i intervjuet med TV-kanalen ARD etter kampslutt overrasket kaptein Kruse mange.

33-åringen grep mikrofonen, viste fram en T-skjorte med en helt spesiell beskjed og gikk ned på kne.

– Vi har vært sammen noen få måneder, faktisk et år. Hvis du kan lese dette, vil jeg spørre om du vil bli kona mi? sa fotballprofilen med et smil.

Kruse, som til daglig er lagkamerat med norske Julian Ryerson i Union Berlin, røpet deretter at han opprinnelig hadde tenkt å fri etter å ha scoret et mål under Tokyo-lekene. Han ble imidlertid usikker på om han i det hele tatt ville finne veien til nettmaskene.

Tyskland er ikke sikret plass i utslagsrundene i OL-turneringen foran den avsluttende gruppekampen mot Elfenbenskysten.

