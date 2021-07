Solberg stengte målet i OL-debuten: Kan bli benket i neste kamp

NTB Sport

Den 31-årige keeperen landet på tett opp mot 50 i redningsprosent. – Dette har jeg vel ventet på i ni år, sier en svært glad Solberg til NTB.

Katrine Lunde og Kari Aalvik Grimsbø ble foretrukket som keepere for fem år siden. Solberg var i Brasil som reserve.

2012-lekene kom litt for tidlig for henne.

Åpningen mot Sør-Korea kan bety mye for turneringen hennes i Japan.

– Selvtillit og trygghet har veldig mye å si for målvakter, sier Solberg.

Selv etter storspillet mot noe skuffende asiater, er det ikke sikkert at Solberg starter mot Angola tirsdag.

Hun kan komme til å se åpningen der fra benken mens Lunde spiller.

– Ja, det kan absolutt skje. Jeg ser på det som en stor fordel for laget at vi er to keepere i form, men så er det jo også slik at jeg ønsker å spille mye, sier Solberg til NTB.

