Golfstjerner mister OL med koronasmitte

PGA-touren opplyste natt til søndag norsk tid om DeChambeaus smittetilfelle. Patrick Reed kommer inn som erstatter for verdenssekseren i den amerikanske OL-troppen.

Søndag morgen ble det dessuten klart at Rahm mister sin OL-sjanse. Spanias olympiske komité opplyser at han har testet positivt for viruset for annen gang på to måneder.

Rahm og DeChambeau er blant golfsportens større stjerner. Førstnevnte vant US Open i år, mens DeChambeau vant storturneringen i fjor.

Justin Thomas, Xander Schauffele og Collin Morikawa er USAs øvrige golfere i Tokyo-lekene. Sistnevnte vant nylig British Open.

Spania har ikke klart å skaffe en erstatter for Rahm, og dermed blir Adri Arnaus landets eneste herregolfer i OL.

Herrenes olympiske golfturnering avvikles torsdag til søndag kommende uke. Norge har med Viktor Hovland som et reelt gullhåp. I tillegg stiller Kristian Krogh Johannessen til start.

