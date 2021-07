Ødegaard assisterte i Real Madrid-tap

NTB Sport

Ødegaard var med i Real Madrid-trener Carlo Ancelottis reservepregede startoppstilling. En rekke av den spanske klubbens største stjerner har fortsatt ferie etter blant annet spill i sommerens EM-sluttspill.

Ødegaard markerte seg allerede åtte minutters spill. Da fosset den norske midtbaneprofilen framover i banen og fant lagkamerat Rodrygo ute til venstre. Brasilianeren tråklet seg forbi en Rangers-forsvarer og satte sikkert inn 1-0.

Scoringen var imidlertid et av få høydepunkter for et Real Madrid-mannskap som før pause ble presset av et solid Rangers-lag. Mannskapet til Liverpool-legenden Steven Gerard imponerte og fikk belønningen ti minutter ut i annen omgang.

Da satte den zambiske spissen Fashion Sakala inn den fortjente utlikningen.

Verre skulle det bli for Real Madrid. 14 minutter før full tid fikk Nacho marsjordre etter en voldsom takling mot Rangers-spiller Glen Kamara. Spanjolen hadde gult fra før og ble belønnet med nummer to.

Like etter satte Cedric Itten inn målet som skilte lagene. Volleyskuddet var av det strålende slaget. Dermed fikk Rangers en kjempeskalp i sesongoppkjøringen.

Martin Ødegaard ble byttet ut med 11 minutter igjen å spille. Nordmannen var på utlån i Arsenal forrige sesong, men ble hentet tilbake til Madrid foran sesongen som nå venter.

– Status er at jeg er Madrid-spiller og at jeg skal tilbake og starte opp der om en halvannen uke, sa Ødegaard tidligere i sommer.

Landslagsprofilen har samtidig gjort det klart at det er viktig med jevnlig spilletid.

