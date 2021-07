Ulrik Yttergård Jenssen klar for nederlandsk klubb

NTB Sport

Det opplyser æresdivisjonsklubben på sitt nettsted. Jenssen har undertegnet en treårskontrakt med sitt nye lag.

Tromsøværingen, som er bror av den mangeårige landslagsspilleren Ruben Yttergård Jenssen, har spilt for Nordsjælland i dansk fotball de siste fire sesongene. Før det spilte han for Tromsø og for Lyons 2.-lag.

– Jeg har hørt gode ting om fotballen i nederland og om Willem II som klubb. Jeg liker det de driver med her. Etter fire år i Danmark føles dette som det perfekte øyeblikk for neste steg i karrieren, sier han.

