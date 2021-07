Gullkandidatene Mol/Sørum slet seg til seier i Tokyo: – Det blir en krig uansett hvem vi møter

NTB Sport

I den våte og tunge sanden på arenaen i Shiokaze Park endte det 21-18, 18-21 og 15-13 i Norges åpningskamp i gruppespillet.

– Det å vinne kamper skaper selvtillit. Det var tøft. Dette er en slik åpningskamp som vi ønsker å få, der man virkelig må jobbe og gi alt og vinner til slutt. Jeg skulle gjerne ha sett at det ikke ble så jevnt, men vi nærmer oss trykket og nivået som kreves, sier Christian Sørum til NTB.

Der det norske paret virket å ha relativt bra kontroll på tampen av det første settet, endret det helt karakter i det andre. På det verste lå de under med åtte poeng mot paret fra Australia.

Christopher McHugh og Damien Schumann har ikke vært utenfor Australia på to år, og viste til fulle at de kunne by opp til dans.

– Hvordan kan en kamp endre karakter så fort?

– Det er det som er sandvolleyball. Det kan snu så sykt fort, og det handler om momentsvitsj, og at vi kan ta poeng på egen serve. Det vi er gode på, er å ta poeng på egen serve, og da kan vi knekke alle lag. Derfor har vi alltid tro på at vi kan snu det selv om vi ligger under med seks eller ti poeng. Vi vet at vi alltid kan snu og kanskje vinne, sier Sørum.

Viktig

Kampen var viktig for Norge. På den neste tomme, gigantiske tribunen satt trener og pappa Kåre Mol og ropte ut noen små utbrudd av typen «Ja, da!» og «Deilig!", og der satt også toppidrettssjef Tore Øvrebø og assisterende toppidrettssjef og sommeridrettssjef Marit Breivik.

De kunne puste lettet ut etter at kampen gikk i Norges favør etter 58 minutters spill.

Underveis i kampen ble det tydelig at underlaget i Tokyo skapte irritasjon for Anders Mol.

– De irriterer meg de gropene. Man må stokke beina så sykt, fanget TV-kameraene opp at nordmannen sa.

Etterpå utdypet han mer:

– Det var frustrerende i det andre settet. Vi gjorde så mange feil. Men vi vet også at dette bare var en liten periode i settet og at vi kunne komme tilbake å vinne, og vi var jo også på vei til å ta de igjen mot slutten. I sandvolleyball er det momentsvitsj hele tiden, og det er det som gjør det så spennende. Akkurat nå driter vi denne perioden. Jeg er bare glad for at vi vant til slutt, sier Mol.

Krig

Lærdommen etter kampen var åpenbar.

– Dette blir en krig gjennom hele turneringen uansett hvem vi møter. Vi viser at vi kan vinne slike kamper også, og det bygger også selvtillit, sier Christian Sørum.

– Treneren har sagt at det er sjelden at det er laget som spiller best i starten vinner til slutt? Slik sett var dette kanskje bra av dere?

– Det er greit med en rusten start. Slik sett var dette en optimal åpning for oss. Vi vet at dette ikke blir lett. Vi må krige for hvert eneste poeng mot hvert eneste lag. Dette viser hvor høyt nivå det er i sandvolleyball. Dette var en fin påminnelse, og du må virkelig være «sharp». Det aller viktigste er å stå igjen med seieren. Det kan du bygge selvtillit på selv om du ikke spiller perfekt.

Mol og Sørum møter spanske Pablo Herrera og Adrian Gavira i sin neste kamp mandag. Onsdag avsluttes det innledende spillet mot russerne Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov.

De to beste lagene i hver pulje er sikret plass i åttedelsfinalene.

