De svenske fotballkvinnene til kvartfinale i OL

Svenskene fulgte opp 3-0-seieren mot USA i åpningskampen med å sende Australia og Sam Kerr av banen med et 2-4-tap. Hovedoppgaven for det svenske laget var å stoppe den australske Chelsea-stjernen Kerr. Det lykkes de ikke med, for Kerr scoret to mål, men takket være Fridolina Rolfö og målvakten Hedvig Lindahl ble det seier og avansement.

Rolfö gjorde 1-0 etter 20 minutter til tross for at Australia kontrollerte banespillet innledningsvis. Det svenske forsvaret skulle derimot få problemer med å stoppe Kerr, som utlignet til 1-1 på en heading etter 36 minutter.

Kerr sendte Australia i ledelsen da hun umakert fikk stå inne i feltet og gjøre 2-1 like etter pause.

Lina Hurtig kvitterte bare fire minutter senere, før Rolfö satte sitt annet mål med en suser med venstrebeinet etter en drøy times spill.

Kerr hadde muligheten til å fullføre et hattrick fra straffemerket, men da var 38 år gamle Lindahl i veien.

Innbytter Stine Blackstenius, som scoret to av målene i 3-0-seieren over USA, gjorde 4-2. Et lite skår i gleden var at Blackstenius haltet av banen mot slutten av kampen etter en stempling.

Sveriges siste motstander i gruppespillet er New Zealand tirsdag, men laget er uansett videre.

