Cupfiasko for Haugesund etter straffedrama – Eik Tønsberg skremte Odd i Johnsens trenerdebut

Det sto 2-2 etter ordinær tid og ekstraomganger i 1. rundekampen. I straffesparkkonkurransen som fulgte måtte det 18 straffer til for å avgjøre kampen.

Før Jone Halleråker Jensen sikkert avgjorde oppgjøret i Stords favør, hadde Haugesund bommet tre ganger fra krittmerket, mens hjemmelaget hadde bommet to.

Etter at avgjørelsen hadde falt brøt det ut ville jubelscener hos Stords spillere og støtteapparat. Billett til 2. runde på bekostning av et lag fra Eliteserien smakte åpenbart fortreffelig.

Eik skremte Odd

Tidligere landslagsprofil og Manchester United-spiller Ronny Johnsen øynet lenge en tilsvarende overraskelse og en drømmestart som Eik Tønsberg-trener i 1. rundekampen på eget gress mot Odd. Oppgjøret var målløst til det var spilt 89 minutter.

Da fikk gjestene straffespark, og fra krittmerket satte Tobias Lauritsen ballen i mål. Eik-trener Johnsen protesterte kraftig på straffesparket.

– Jeg fikk jo gult kort, så jeg tror jeg uttrykte min frustrasjon der. Han skal være veldig sikker for å blåse straffe når det gjenstår tre minutter, sa han til NTB.

– Jeg er ikke fornøyd med å tape kamper, det har jeg aldri vært. Men ut fra det grunnlaget vi har, er jeg veldig fornøyd med kampen og det vi gjør. Det skal vi ta med oss videre, fortsatte Johnsen.

Hansen reddet Stabæk

1-0-seier ble det også for Eliteseriens bunnlag Stabæk, som slet mot Follo. Målet som reddet klubben fra en ny solid nedtur kom rett før tilleggstiden var omme. Olav Lilleøren Veum spilte fram lagkamerat Kornelius Normann Hansen, som sendte bærumsklubben videre.

Da hadde Stabæk-leiren mer enn 90 neglebitende minutter bak seg. Oppgjøret var jevnspilt med sjanser begge veier. Både Stabæk og Follo hadde en ball i stolpen, og mot slutten yppet Follo seg for alvor.

Stabæk-trener Eirik Kjønø og hans elever slapp imidlertid med skrekken.

Trøbbel havnet også Kristiansund i borte mot Volda. Hjemmelaget sjokkåpnet ved å ta ledelsen 2-0 før pause, men i annen omgang slo KBK tilbake. Brynjólfur Willumsson reduserte til 1-2, før Amidou Diop sendte kampen til ekstraomganger med sin 2-2-scoring fire minutter før slutt.

I annen ekstraomgang ble Willumsson matchvinner med to scoringer. Dermed kunne et av Eliteseriens desiderte topplag pustet lettet ut.

Målfester

Enklere ble det for Tromsø, som ikke ga seg før Skånland var beseiret med 11-0 på bortebane i sin 1. rundekamp. «Gutan» ledet 4-0 til pause, og fortsatte på samme måte de siste 45 minuttene.

I alt åtte forskjellige spillere tegnet seg på scoringslista. August Mikkelsen, Mikael Ingebrigtsen og Joachim Rothmann ble tomålsscorere.

Brann har slitt i Eliteserien denne sesongen, men fikk en etterlengtet pustepause fra nedrykkskamp og poengjakt lørdag. Mannskapet til Eirik Horneland hadde små problemer med å beseire Bjarg 5-0 etter å ha ledet 3-0 ved pause.

Enkelt ble det også for et formsterkt LSK-mannskap borte mot Funnefoss/Vormsund. Trener Geir Bakke benyttet anledningen til å gi sin mest betrodde menn en hvil, men anført av Jonatan Braut Brunes ble det likevel en meget trygg 4-0-seier. Brunes Braut sto for to av nettkjenningene.

