Casper Ruud finaleklar i Gstaad – møter fransk overraskelse

NTB Sport

Ruud sikter seg inn mot sin andre strake turneringsseier etter å ha gått til topps i Båstad-turneringen sist helg. Nordmannen er 3.-seedet i turneringen og storfavoritt foran finalemøtet med franskmannen Gaston.

Gaston er rangert som nummer 155 i verden og spiller sin første ATP-finale på seniornivå. Han har imponert stort i den sveitsiske turneringen og slo den 7.-seedede serberen Laslo Djere i lørdagens semifinale.

– Han er definitivt en tøff spiller. Han har spilt veldig bra her i Gstaad og slått gode spillere. Han er veldig rask, forsvarer seg godt og har god spilleforståelse. Så jeg må spille på topp for å ha en sjanse, sa Ruud i seiersintervjuet etter semifinalen mot Kopriva.

Han har møtt Gaston én gang tidligere; i kvalifiseringen til Masters 1000-turneringen i Paris i 2019. Da vant Ruud 6-4, 3-6, 6-3.

Solid

Også Ruuds semifinalemotstander hadde overrasket positivt ved å ta seg såpass langt i Gstaad. Kopriva slo blant annet ut 1.-seedede Denis Shapovalov i kvartfinalen.

Mot Ruud skulle det derimot bli for tøft, selv om tsjekkeren startet godt og brøt nordmannen i hans første servegame.

Ruud brøt tilbake på direkten, og etter hvert koblet han grep om kampen. Et nytt servebrudd til 5-3 sørget for at han kunne kontrollere inn det første settet.

– Det var en tøff kamp, selv om det ser ut som en klar seier på resultatet. Det var viktig for meg å bryte ham tilbake med én gang. Det ga meg selvtillit. Jeg synes jeg servet godt og spilte bra fra grunnlinjen, og etter hvert fungerte det bedre og bedre, sa nordmannen.

Formsterk

I sett nummer to tok Ruud initiativet fra start. Han brøt tsjekkeren i et langt første game, og i Koprivas neste servegame tok han fire strake poeng og gikk opp i 4-0-ledelse.

Ruud fortsatte å presse tsjekkeren, som virket helt ferdig, og gjorde rent bord med 6-0.

Dersom Ruud vinner turneringen i de sveitsiske alpene, blir det hans fjerde seniortittel på ATP-touren og den tredje i år.

Nordmannen har taklet omstillingen fra lavlandet i Båstad til høyden i Gstaad godt, og grusspesialisten har igjen vist at han takler tynnluften godt.

Ruud klatret nylig til 14.-plass på verdensrankingen og er på skuddhold til å ta seg inn blant de åtte som får spille tourfinalen i Torino i november.

(©NTB)