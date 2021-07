14-årig travdronning ble historisk

NTB Sport

Den legendariske traverne Vintilla og Prince Royal hadde begge fem NM-triumfer i løpet av sine karrierer på 70-tallet, men nå er det «pensjonisten» Ulsrud Tea som troner øverst.

Neste år faller 14-åringen for aldersgrensen, uten at det ser ut til å bety noe for jernhesten som snart passerer 100 seire og har kjørt inn 8,6 millioner kroner.

– Et fantastisk individ som jeg aldri får maken til. Nå er hun 14 år og like god. Ulsrud Tea er en utrolig hest, sa en gråtkvalt trener Ove Kenneth Karlsen etter at Super-Tea tok en ny, overlegen seier i NM på Sørlandets Travpark.

Seieren innbrakte 200.000 kroner til eier Anita Wergeland.

