Normanns trener blir russisk landslagssjef

Det er klart en måned etter at Russland røk ut av fotball-EM i gruppespillet. Stanislav Tsjertsjesov er sparket, og inn kommer Karpin, som i sin tid spilte 72 landskamper for landet.

Rostov, der norske Mathias Normann spiller, opplyser på sitt nettsted at Karpin skal fortsette i klubben samtidig som han leder landslaget. Inntil videre har 52-åringen undertegnet en avtale med Russland som gjelder ut året.

– Jeg vil takke det russiske fotballforbundet for tilliten. For meg blir dette et nytt, utfordrende og interessant steg i trenerkarrieren. Laget skal forsøke å kvalifisere seg til VM i 2022 i Qatar, og jeg skal gjøre mitt ytterste for å lykkes med oppgaven, sier Karpin, ifølge klubben.

Rostov serieåpnet for øvrig med 0-2-tap mot Dinamo Moskva fredag. Den kampen spilte ikke Normann.

