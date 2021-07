Nettavisen: Vålerenga har akseptert Klaesson-bud fra Leeds

NTB Sport

Det melder Nettavisen fredag.

Beløpet skal være i nærheten av 20 millioner kroner, men diverse klausuler og opsjoner i avtalen kan gjøre at summen vil stige i årene fremover.

Velrenommerte The Athletic melder også at en overgang er nært forstående. De melder at Klaesson kommer til å reise til England for medisinsk sjekk i starten av neste uke.

Tross sin unge alder har Klaesson rukket å spille 55 ligakamper for Vålerenga.

Målvakten spilte godt nok til å bli valgt blant de fire keeperne i den norske landslagstroppen til Ståle Solbakkens i mars, men Klaesson måtte melde forfall grunnet et smitteutbrudd i Vålerenga som gjorde at keeperen måtte i karantene.

(©NTB)