Johansen ferdig som Vålerenga-trener: – Ryddig og fin prosess

NTB Sport

Spillerne ble informert om avgjørelsen fra klubbledelsen i Vålerenga i 12-tiden fredag. Johansen ble ansatt som VIF-trener i januar 2016 og ledet laget til ett seriegull, i 2019. Han trente også Vålerenga fra 1997 til 2001, da han vant tre NM-gull med klubben.

– Jeg fikk beskjed om dette for en liten uke siden, da klubben informerte meg om at de ønsket nye trenere. Jeg ville ikke stå i veien for det, så vi ble enig om veien videre. Det var en ryddig og fin prosess, sier Johansen til NTB.

På spørsmål om høydepunktene med klubben, svarer Johansen:

– Seriegullet i 2019 var et høydepunkt, da fikk vi makset kapasiteten vår helt. Det var en bra gjeng å trene i Vålerenga og en herlig gjeng å ha i de fem årene. Jeg sitter igjen med masse gode minner, men det var jo tungt med to sesonger som har vært skadeskutt på grunn av pandemien, sier han.

Administrativ rolle

Han klarte aldri å komme noe lenger enn en NM-semifinale i hans andre periode som VIF-trener. Nå skal han inn i en administrativ rolle med klubben, der han skal inn en rådgiverstilling i samarbeid med daglig leder.

– Nå har jeg hatt godt over 20 år på is, så det ble som det ble nå. Jeg skal gjøre en god jobb i den nye rollen, så får vi se hva som skjer videre med nye treneroppdrag. Jeg er alltid åpen for nye prosjekter som er interessante, sier Johansen.

Samtidig er klubben på søken etter ny hovedtrener og nytt trenerteam. Etter det NTB får opplyst blir et nytt trenerteam presentert i neste uke.

– Det har vært en konstruktiv dialog med Roy, og vi ønsker å takke han for tiden som han har vært hovedtrener for Vålerenga, sier sportssjef Frikk Iuell til NTB, uten at han ønsker å kommentere saken noe ytterligere.

Larsen ny trener?

Kenneth Larsen pekes nå ut til å bli ny hovedtrener, etter det TV 2 kjenner til. Den tidligere Vålerenga-spilleren ble tiltenkt en rolle som assistenttrener da han ble klar for VIF tidligere i juli, men nå kan det hende at han blir hovedtrener.

Johansen var også trener for det norske landslaget i en årrekke. Han trente Norge fra 2001 til 2016 og har tre VM-kvartfinaler å vise til som landslagstrener, samt to OL-deltakelser. Det var i 2010 og 2014.

Som spiller vant han seks NM-gull med Vålerenga, samt ett med Sparta. Han spilte for Vålerenga fra 1976 til 1982 og 1984 til 1994, Djerv fra 1982 til 1983 og Sparta fra 1983 til 1984. Han spilte 61 OL og VM-kamper for Norge.

