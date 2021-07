Borch dominerte i OL-starten: – I løpet tenker jeg ikke på varmen

NTB Sport

Borch fikk en god start og ble aldri utfordret i kampen om å være en av de tre beste som gikk videre til kvartfinale. Nordmannen rodde seg opp i ledelse, dro ifra konkurrentene og tok en klar seier i heatet med tiden 6.54,46.

– Det var gøy. Det er varmt. Det er deilig å få startet OL bokstavelig talt, sa en fornøyd Borch til pressen en times tid etter målgang.

– Når jeg er i løpet, tenker jeg ikke på varmen. Kroppen koker som bare det. Hodet er koblet fra kroppen, og jeg gjør bare det jeg skal, så får heller smerten komme etterpå.

Første oppgave er å kjøle seg etter å ha rodd under den japanske morgensolen. Borch forklarer at han tar litt vann over lårene, får to iskalde håndklær, drikker sportsdrikke og vann og ror litt rundt før han kjøler seg ned på en sykkel med en kjølevest.

Rask

Tiden til Borch er fem sekunder raskere enn den nest raskeste vinnertiden i de andre fem heatene.

– Johan (Flodin, trener) og jeg var enig om at jeg skulle kjøre et løp hvor vi lå på en relativt høy gjennomsnittsfart. Kjøre gjennom og pushe godt på det aerobe systemet uten en sluttspurt eller noe som helst, sa Borch.

Etter løpet sa roernes landslagstrener Johan Flodin at det var en nesten perfekt start på OL for nordmannen.

– Jeg synes det var en helt god start. Jeg skulle gjerne ha sett at han rodde på 6.30 uten å ta i, da hadde det vært en perfekt start, sa Flodin småfleipete i pressesonen.

6.30 er en tid som ville ha vært verdensrekord.

– Det var et typisk første løp i et mesterskap. Man skal komme seg litt i gang, og Kjetil kunne ha tatt det enda mer med ro og likevel vunnet det her, sa treneren.

Førstemann ut

Borch ble med det første nordmann ut i lekene i Tokyo. Senere fredag er det åpningsseremoni for OL som varer til 8. august. Kvartfinalen går natt til mandag for 31-åringen.

I heatet på seks utøvere gikk også Ungarns Bendeguz Petervari-Molnar og Brasils Luca Verthein Ferreira videre. Resten må gjøre et nytt forsøk i oppsamlingsheatet. Borch var aldri truet, og holdt koken oppe selv om han hadde et stort forsprang tidlig.

– Man trenger å få en fysisk belastning også, så man bør holde 90–95 prosent. Det vi ikke så i dag, var en spurt som Kjetil har i seg eller en tempoøkning på de siste 500 meterne. Kjetil sier at det var et typisk første løp. Han vet at det er en uke til finalen, og at formen skal komme litt dag for dag, sa Flodin.

Greie forhold

Den første rokonkurransen startet med tett opp under 30 grader, lite vind og generelt gode forhold for utøverne fredag morgen lokal tid.

Mandag venter kvartfinale for Borch. Nå venter en tur tilbake til hotellet for å spise og hvile. De neste dagene venter et par rolige økter før han øker tempoet litt på søndag, dagen før.

Borch har en OL-bronse sammen med Olaf Tufte fra 2016. I singlesculler har han VM- og EM-gull, men står uten OL-medalje, som er Horten-roerens store mål.

32 utøvere fra 32 nasjoner deltar i singlesculler i OL i Tokyo.

