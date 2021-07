Vålerenga utspilt i Europa-comebacket – tapte 0-4 borte mot Gent

NTB Sport

Dag-Eilev Fargermos lag får dermed en nærmest umulig oppgave i neste ukes returoppgjør på Valle. I Gent var vertene best på alt og viste hvorfor de er en gjenganger i europeiske gruppespill.

Vålerenga-offensiven var nesten helt fraværende. Laget savnet åpenbart Aron Dønnum, som etter alle solemerker har spilt sin siste VIF-kamp i denne omgang. Vingen skal nærmest være klar for Gents ligarival Standard Liège.

Det ble tidlig en forsvarskamp for Vålerenga i Europa-comebacket. De ble stadig mer baktunge etter Gianni Brunos 1-0-scoring i det tiende minutt. Et hodestøt snek seg forbi keeper Kristoffer Klaesson. VIF ble straffet for slapt press.

Rakett

Gent var farlig nær 2-0 bare noen minutter senere, og på tampen av omgangen lyktes det Tarik Tissoudali å doble ledelsen. Vålerenga-spillerne ropte på offside, men TV-bildene viste at innlegget i forkant var innom Jonatan Tollås Nation.

Hjemmelagets tredje fulltreffer kom på en kanon fra Vadis Odjidja-Ofoe i det 56. minutt. Med vrista dunket kapteinen til på en svak VIF-klarering. Klaesson hadde ingen mulighet til å redde skuddet.

Bruno kom til flere sjanse før scoringen. Med 20 minutter igjen kunne han blitt tomålsscorer fra straffemerket, men 29-åringens forsøk var elendig. Han sendte ballen høyt opp på tribunen.

Hands

Dommeren dømte straffe for en hands på Fredrik Oldrup Jensen. Han hadde hånden litt ut fra kroppen, men skuddet kom fra kort hold. Vålerenga-spillerne demonstrerte tydelig overfor kamplederen etter avgjørelsen.

Mot slutten la innbytter Henrik Udahl inn i boksen, men Amor Layouni var akkurat for sent ute til å skli inn reduseringen. I stedet økte Yonas Malede til 4-0 da han snappet ballen etter svak frispilling fra de norske gjestene.

Fagermos lag har ikke en spesielt god periode for tiden. Klubben har kun vunnet to av sine sju siste kamper. Sist helg ble det 1-3-tap borte mot Haugesund.

Conferenceligaen er en helt ny europacup. Den har et lavere nivå enn mesterligaen og europaligaen.

