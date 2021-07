Ruud servet hjem ny seier – klar for kvartfinale i Gstaad

NTB Sport

2.-rundekampen mellom de to tennisspillerne var over på drøyt halvannen time og endte 6-4, 7-6 (7-5) i nordmannens favør. Seieren over den 124.-rankede østerrikeren kom ikke billig.

Gjennom store deler av kampen slet Ruud med å utfordre Novak på østerrikerens serve. Ruud hadde tre bruddballer i sjette game, men måtte vente til tiende game før han endelig klarte å bryte motstanderen. Dermed endte settet 6-4.

Overfor NTB forklarer Ruud at høyden og forholdene i Gstaad, som ligger drøyt 1000 meter over havet i de sveitsiske alpene, gjorde det ekstra vanskelig å returnere server.

– Det er andre forhold her i høyden, som gjør det lettere å serve, fordi ballen går litt raskere gjennom luften og spretter høyere. Å returnere gode førsteserver er vanskelig, sier 22-åringen.

Omstilling

Ruud hadde en imponerende statistikk med treff på 92 prosent av førsteservene mot Novak, og han slapp ikke til en eneste bruddball gjennom kampen.

– Jeg er absolutt fornøyd med servestatistikken. Serven var det eneste å pirke på i Båstad, og i dag var det bedre, sier Ruud.

Han tok søndag sin tredje tittel på ATP-touren da han vant grusturneringen i Sverige. Omstillingen til høyden i Sveits ble brå.

– Det er jo utfordrende fordi det er to forskjellige steder. Båstad ligger nærmest ved stranden, mens dette er i alpene. Ballen flyr litt ekstra, og hvis man kommer litt bakpå og ikke får den toppspinnen, så flyt ballen ut. Det er så klart litt frustrerende fordi man ikke er vant til det.

Serveduell

Novak, som trenes av Wolfgang Thiem, faren til den østerrikske stjernen Dominic Thiem, var flink til å presse Ruud ved å slå baller mot nordmannens backhand. Ruud ønsket derimot å bruke forehand og løp mye og åpnet en del rom for Novak å spille på.

I egne servegame var Ruud derimot feilfri på den sveitsiske rødgrusen. Men han trengte tiebreak for å vinne det andre settet. Der vant nordmannen 7-5.

– Han servet også bra, og da slet jeg med å returnere, jeg også, sier Ruud.

Nordmannen (16.-plass på verdensrankingen) er 3.-seedet i turneringen i Gstaad og gikk dermed rett til 2. runde. I kvartfinalen venter vinneren av oppgjøret mellom den 6.-seedede franskmannen Benoît Paire og Tallon Griekspoor fra Nederland.

Veteranen Paire er rangert som nummer 49 i verden, mens Griekspoor ligger på 105.-plassen på verdensrankingen.

