Mol og Sørum testet OL-arenaen – satser på hemmelig våpen

Torsdag kveld testet Mol og Sørum arenaen med litt treningsspill mot Italia. Det var første gang at nordmennene tok banen i nærmere øyesyn.

– Det var veldig gøy. Jeg har lenge sett fram til å få spille på Shiokaze Park, sier Mol til NTB.

– Det var mye sand på banen. Her det ekstreme lyskastere og mer vind enn jeg hadde trodd. Det var litt drag i vinden, men uansett er det en fantastisk stadion med fin sand og en utrolig fin tribune. Det blir en morsom opplevelse, mener Sørum.

Triks

Verdensenerne er et av Norges største tittelhåp i OL. De har trent godt til de utsatte lekene, og kan til og med nevne at de har tatt i bruk et hemmelig våpen i kampen om gullet.

– Det er veldig fuktig i Japan, og ballene har en tendens til å gli av armen både i mottak og i blokk, sa duoen til NTB før avreise til Tokyo.

– Så smurte vi på flytende magnesium, og da ble armen skikkelig tørr på en helt annen måte. Det gjør at ballen ikke glir av på samme måte.

– Trener dere med det også?

– Nei, vi trener ikke med det. Det er kun i veldig fuktig klima det fungerer.

Starter lørdag

De legger til at det også er på grunn av at de ikke vil at det skal bli en vane.

– Det er deilig med litt ekstra godfølelse. Hvis man trener med det og blir vant til det, blir det en vane. Det er deiligere å heller tenke at oi, dette var mye bedre, sa Sørum.

Favorittene har ikke lagt merke til at noen av konkurrentene har brukt samme triks. Dermed har de kanskje en fordel.

Mol og Sørum spiller sin første kamp i OL lørdag. Der møter de den australske duoen McHugh/Schumann.

