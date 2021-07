Bråstopp for Høgmo-toget i Europa

NTB Sport

Häcken sto med tre strake seirer under Høgmos ledelse i Allsvenskan, men ute i Europa ble det langt tyngre. Aberdeen tok kontrollen fra start og så seg aldri tilbake.

Andy Considine sendte vertene i føringen etter 28 minutter. Rett før pause pekte dommeren på straffemerket, og Lewis Ferguson doblet til 2-0 på perfekt vis.

Åtte minutter ut i andre omgang noterte Ferguson seg for sin andre scoring for kvelden.

Häcken reduserte til 1-3 ved Alexander Jeremejeff kort tid etter, men det hjalp lite for svenskene. På tampen sørget Christian Ramirez og Connor McLennan for at Aberdeen vant hele 5-1.

Drømmen om å ta seg videre til neste runde av kvalifiseringen ser dermed umulig ut for Høgmos lag. Returoppgjøret spilles i Göteborg neste uke.

