Warholms svar til Benjamin: – Forskjellen var en verdensrekord

Det knyttes store forventninger særlig til møtet mellom Warholm og Benjamin foran 400 meter hekk i Tokyo, ettersom de begge har levert knallsterke løp den siste tiden.

Benjamins 46,83 på et amerikansk uttaksstevne i Eugene ble fulgt opp av at Warholm slettet Kevin Youngs 29 år gamle verdensrekord og løp på 46,70 på Bislett.

Nylig uttalte Benjamin at det ikke er «så stor forskjell på 46,7 og 46,8» og antydet at han ikke løp på sitt aller beste under løpet i Eugene i slutten av juni.

– Forskjellen mellom 46,7 og 46,8 var en verdensrekord, da. Men han har rett i at det er veldig nær i tid, svarte Warholm på det digitale pressemøtet i Fukuoka onsdag.

– Han får sjansen til å vise seg i Tokyo, og det får jeg også. Forhåpentlig kommer vi begge til finale, og det skal bli spennende å se hvordan det går, sa den norske gullkandidaten.

