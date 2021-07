Toppsprinter mister OL i Tokyo etter utestengelse

NTB Sport

Det er friidrettens integritetsenhet (AUI) som straffer Quiñonez. Han ble i juni suspendert i påvente av en offisiell avgjørelse.

Toppidrettsutøvere er pålagt å oppgi hvor de befinner seg til enhver tid og være tilgjengelig for tilfeldig dopingkontroll. Fravær ved tre separate anledninger i løpet av en periode over tolv måneder fører til utestengelse.

Quiñonez uteble fra dopingprøve 2. juni 2020, 28. september 2020 og 19. mai i år.

Dommen trer i kraft med umiddelbar virkning. Dermed mister den lynhurtige ecuadorianeren muligheten til å kjempe om edelt metall i OL.

31-åringen kan ifølge nyhetsbyrået AFP teoretisk ha en mulighet til å få en plass på startstreken i Tokyo. Det krever at en potensiell anke blir ferdigbehandlet, og at sprinteren blir frifunnet innen startskuddet på 200-meteren fyres av. Det er lite sannsynlig at det skjer.

