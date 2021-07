Tabbekveld fra Rossbach da Godset kjørte over Odd

NTB Sport

Strømsgodset er fortsatt ubeseiret på hjemmebane, og det var lett å se hvorfor drammenserne trives på «Gamle Gress» i kampen mot Odd.

Hjemmelaget burde ledet før pause, men gjorde opp for det med et scoringsshow i det første kvarteret av 2. omgang. Mål fra Ipalibo Jack, Tobias Gulliksen og Herman Stengel sørget for en komfortabel hjemmeseier.

– Det er deilig, er det ikke? For hele Strømsgodset, alle som ser på her i dag og alle som sitter bak TV-skjermen, så må det være en god følelse i dag, sa trener Håkon Wibe-Lund til Discovery.

Odd slet på en dag med toppscorer Mushaga Bakenga utilgjengelig på grunn av en skade. Bortelaget hadde uansett mer enn nok med å forsvare seg, men det ble vanskelig å holde ut når Rossbach i tillegg hadde en dårlig dag på jobben.

To tabber

Odd-keeperen burde strengt tatt reddet både det første og tredje målet til Godset, men drammensernes seier var uansett fortjent.

– Jeg bør ta én i hvert fall. Den siste er feilberegning av meg, så den er bare å strekke hånden i været på, sa Rossbach om det siste baklengsmålet. Det første var han ikke like villig til å beskrive som en tabbe.

– Jeg er etter den, men jeg ser ikke utgangen til skuddet. Det kommer hardt på med litt «flakk». På en god dag får jeg slått den til corner, og på en dårlig dag så blir det scoring.

Til helgen er det 1. runde i cupen, og da skal Odd møte Eik Tønsberg borte på lørdag, mens Strømsgodset skal en liten tur nordover og spille mot Hønefoss dagen etter.

Onsdag neste uke er det nye eliteseriekamper for Godset og Odd, som møter henholdsvis Haugesund borte og Sandefjord hjemme.

Sjansesløsing

Godset kom best i gang på hjemmebane og kunne fort tatt ledelsen etter et kvarters spill. Johan Hove fikk avslutte fra like ved 16-meteren, og ballen føk via Odds Owusu i stolpen og ut.

Hjemmelaget fortsatte å holde trykket oppe. Like før halvtimen var spilt, fikk Godset en trippelsjanse.

En lang bakromspasning ble nesten møtt av Fred Friday, som var nær ved å kunne trille ballen i mål, men Odd-keeper Sondre Rossbach kom ut og sto i veien. Verken Halldor Stenevik eller Hove klarte å sette ballen i mål etter Rossbachs retur.

Dermed lot åpningsmålet vente på seg til etter pause for Strømsgodset, som burde ha ledet etter 1. omgang.

Eksploderte

Fire minutter ut i 2. omgang fyrte Ipalibo Jack til fra omtrent 20 meter, og det harde skuddet suste inn mellom hendene på Rossbach. Odd-keeperen burde nok ha reddet skuddet, men det brydde Jack og Godset seg svært lite om.

Odd, som knapt hadde noe å stille opp med i 1. omgang, fikk en kjempemulighet til å utligne rett etter Godsets åpningsmål. Odd-spillerne sto nærmest i kø foran mål, men verken Tobias Lauritsen eller Markus André Kaasa klarte å sette de store mulighetene.

Sjansene haglet i starten av 2. omgang, og etter noen flere forspilte muligheter fra Godset skulle hjemmelaget doble ledelsen i det 59. minutt. Målet var som tatt ut av læreboka da Halldor Stenevik ble spilt fri på kanten før han la 45 grader ut til Tobias Gulliksen, som banket inn 2-0.

Bare to minutter hadde gått før Godset økte til 3-0 og i grunn avgjorde kampen. Herman Stengel slo inn et frispark fra siden, og ballen seilet inn over Rossbach og rett i mål. Nok en gang var det langt fra patent keeperspill, men frisparket var pent.

Tre poeng var også pent å få med seg for Godset, som tok seg forbi Odd på tabellen med bedre målforskjell etter 3-0-seieren onsdag.

