Nye OL-utøvere koronasmittet – gullkandidat må trekke seg

Den 23-årige briten Hill, som var blant favorittene i skeet under Tokyo-lekene, sier at hun er helt knust over ikke å kunne delta. Hun har testet positivt for koronavirus før den planlagte avreisen til Japan.

– Det finnes ikke ord som kan beskrive hvordan jeg føler meg akkurat nå. Etter fem år med trening og forberedelser, er jeg helt ødelagt over å fortelle at jeg i går kveld fikk et positivt prøvesvar, uttaler hun.

Også den chilenske taekwondo-utøveren Fernanda Aguirre, den nederlandske skateboardstjernen Candy Jacobs og en amerikansk sandvolleyballspiller har måttet trekke seg fra lekene på grunn av positive virustester.

21 år gamle Aguirre, som skulle debutere i OL, vant bronse i de panamerikanske lekene i 2019. Det er den chilenske OL-komiteen som opplyser om hennes koronasykdom.

«Hun er asymptomatisk og ved god helse, men hun vil dessverre ikke være i stand til å delta i OL da hun skal i ti dagers karantene», heter det i uttalelsen.

Nederlandske Jacobs, som er 31 år gammel, må også trekke seg fra lekene.

«Dessverre testet jeg positivt for covid-19, hvilket gjør at min olympiske reise ender her», skriver hun på Instagram.

«Heldigvis har jeg fulgt alle protokoller slik at de andre skateboarderne kan skinne», heter det videre i oppdateringen.

Årets OL er det første med skateboard på programmet.

