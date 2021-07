Mange vil betale håndballforbundets trusebot

NTB Sport

Det bekrefter håndballpresident Kåre Geir Lio overfor NRK.

– Vi har fått veldig mange henvendelser. Veldig hyggelige henvendelser, sier han til kanalen.

Britiske Ivor Hewitt er blant dem som ønsker å bidra økonomisk.

– Det finnes nok tusenvis av mennesker som med glede vil gjøre det, meg selv inkludert, sier han.

Det norske kvinnelandslaget i beachhåndball ble bøtelagt for å ha brutt reglene om bekledning under EM nylig. I regelverket til Det internasjonale håndballforbundet (IHF) står det at kvinnenes uniform er truser og bikinioverdel.

Landslagene for menn kan spille i singlet og shorts.

Det norske laget protesterte mot de oppfatter som en urimelig regel ved å spille EM-bronsefinalen i tights. Det endte altså med bot.

Håndballforbundet har takket nei til økonomisk hjelp for å få betalt den.

