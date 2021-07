Lehne Olsens superform forverret Stabæk-krisen

NTB Sport

Med fem minutters mellomrom styrte Lehne Olsen inn målene som ga LSK tre poeng på Nadderud. 30-åringen er dermed oppe i pene 11 seriemål i årets sesong. Det er kun Ohi Omoijuanfo i Molde som er foran ham på toppscorerlista med 15 fulltreffere.

Stabæk er i en blindgate og ligger helt sist i Eliteserien. Oliver Edvardsen utlignet til 1-1 i det 55. minutt med en følsøm lobb, men ti minutter senere lå vertene igjen under. Det sørget Lehne Olsen for da han scoret på et innlegg fra Daniel Gustafsson.

Samme mann økte til 3-1 i kjølvannet av et godt slått frispark signert Fredrik Krogstad. Scoringene smakte ekstra godt ettersom Lehne Olsen sløste med sjansene før pause.

Kjempetabbe

Ifeanyi Mathew ga Lillestrøm tidlig ledelsen etter en real keepertabbe. Nigerianerens skudd fra 25 meter gikk på keeper, men Marcus Sandberg slapp likevel ballen under seg og i nettet.

Med et snaut kvartet igjen dunket Herman Geelmuyden inn 2-3-reduseringen, men Stabæk kom ikke nærmere poeng.

Lillestrøm står med åtte strake kamper uten tap. Romerikingene har ikke gått av banen tomhendt siden 30. mai. Stabæk har på sin side spilt ni oppgjør på rad uten å vinne.

Tung start

Eirik Kjønø tapte sist helg debutkampen som Stabæk-trener mot Strømsgodset. Der misbrukte bærumslaget et straffespark som kunne gitt 30-åringen en pangstart som Eliteseriens yngste hovedtrener.

Onsdagens kamp skulle opprinnelig vært spilt i årets første serierunde, men den ble utsatt på grunn av Viken-klubbenes manglende treningsgrunnlag som følge av regionale koronarestriksjoner.

Stabæk og Lillestrøm skal ut i hver sin «hengekamp» også 28. juli. Da er henholdsvis Mjøndalen (b) og Sarpsborg (h) motstandere, men før den tid skal lagene til helgen spille cupfotball for første gang siden 2019. NM ble i fjor avlyst på grunn av koronapandemien.

