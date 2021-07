Fotballspillere fra flere nasjoner knelte før første OL-kamp

NTB Sport

Det har lenge vært forbudt med markeringer under olympiske leker, men før årets OL i Tokyo lettet Den internasjonale olympiske komité (IOC) på reglene.

Samtlige 22 spillere gikk ned på kne før avspark da Hege Riises Storbritannia spilte åpningskamp mot Chile. USA og Sverige markerte også på tilsvarende vis foran sitt oppgjør.

Det er ventet at New Zealand gjør det samme i sin åpningskamp mot Australia senere onsdag.

– Vi er glade for at IOC har lettet på reglene slik at utøverne kan bruke stemmen sin for en god sak under OL. Vi er stolte av våre utøvere for at de tar stilling for mer rettferdighet, sier New Zealands sportssjef, Rob Waddell.

