Flere OL-utøvere koronasmittet – gullkandidat må trekke seg

Den 23-årige briten Hill, som var blant favorittene i skeet i Tokyo-lekene, sier at hun er helt knust over ikke å kunne delta. Hun har testet positivt for koronavirus før den planlagte avreisen til Japan.

– Det finnes ikke ord som kan beskrive hvordan jeg føler meg akkurat nå. Etter fem år med trening og forberedelser, er jeg helt ødelagt over å fortelle at jeg i går kveld fikk et positivt prøvesvar, uttaler hun.

Også den chilenske taekwondoutøveren Fernanda Aguirre, den nederlandske skateboardstjernen Candy Jacobs og en amerikansk sandvolleyballspiller måtte trekke seg fra lekene på grunn av positive virustester. Sandvolleyballspilleren skal være Taylor Crabb, melder nyhetsbyrået AP.

Noen timer senere ble det bekreftet nok et smittetilfelle. Pavel Sirucek testet positivt like før trekningen av OLs bordtennisturnering, og tsjekkeren blir dermed ikke å se i aksjon i Tokyo.

OL-debutanter

Den 21 år gamle taekwondoutøveren Aguirre, som skulle debutere i OL, vant bronse i de panamerikanske lekene i 2019. Det er den chilenske OL-komiteen som opplyser om hennes koronasmitte.

«Hun er asymptomatisk og ved god helse, men hun vil dessverre ikke være i stand til å delta i OL da hun skal i ti dagers karantene», heter det i uttalelsen.

Årets OL er det første med skateboard på programmet, som betyr at nederlandske Jacobs, som er 31 år gammel, også ville debutert i OL. Nå må hun istedenfor trekke seg fra lekene.

«Dessverre testet jeg positivt for covid-19, hvilket gjør at min olympiske reise ender her. Heldigvis har jeg fulgt alle protokoller slik at de andre skateboarderne kan skinne», skriver hun på Instagram.

Første amerikaner smittet

Nyheten om smitte hos Aguirre og Jacobs kom nesten samtidig som rapporter om smitte hos en amerikansk sandvolleyballspiller.

I tillegg til AP melder også NBCNews at det er Crabb som er rammet. Det har de fått bekreftet av Crabbs bror.

Crabb skulle egentlig spille sammen med sin 45 år gamle partner Jacob Gibb mot den italienske duoen Adrian Caranbula og Enrico Rossi. Tri Bourne skal være klar til å steppe inn som Crabbs erstatter.

Crabb er den andre sandvolleyballspilleren som har testet positivt for koronaviruset. Mandag fikk tsjekkiske Ondrej Perusic konstatert smitte. Bordtennisspilleren Sirucek er dermed den andre tsjekkeren som har fått påvist korona i OL-landsbyen.

