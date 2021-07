Klønete røde kort i Celtics 1-1-kamp i CL-kvalifiseringen

NTB Sport

Ajer nærmer seg en overgang til Brentford og var utenfor Celtic-troppen tirsdag. Skottene kunne fort fått bruk for nordmannen mot Midtjylland.

For like etter at Liel Abada ga Celtic ledelsen, ble Nir Bitton utvist. Midtstopperen var oppe med en finger i ansiktet til Midtjyllands Anders Dreyer og fikk sitt annet gule kort. Bitton var irritert over det han mente var filming fra Dreyer.

Dreyer fikk også gult kort for tumultene i etterkant.

Uten Ajer måtte Celtic bytte inn 18-åringen Dane Murray for å få en fulltallig forsvarsrekke. Målscorer Abada ble ofret til fordel for den unge midtstopperen.

Ti minutter ut i 2. omgang var det Dreyers tur til å få et klønete rødt kort. Nok en gang falt dansken i bakken uten mye kontakt, og dermed ble det kampens andre gule kort for filming og marsjordre.

Midtjylland skulle likevel få sin utligning ti minutter senere. Evander skrudde inn et frispark.

Returkampen spilles i Herning onsdag neste uke.

