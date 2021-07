Haugesund snudde til seier over Vålerenga etter Dønnums åpningsmål

NTB Sport

Vålerenga stilte fra start med både Dønnum og Kristoffer Klaesson, tross heftige rykter om at de er på vei til spill i utlandet i hendholdsvis Standard Liege og Leeds.

Oslo-klubben håpet å endelig kunne notere seg for en seier etter to uavgjort på rad i ligaen, og det så bra ut da Dønnum scoret på straffe etter 51 minutter. Så raknet alt for bortelaget.

Først banket Kevin Martin Krygård inn en utligning, før Ibrahima Wadji viste fart, kløkt og styrke, da han sendte Haugesund opp i både 2-1- og 3-1-ledelse i løpet av fem minutter.

Dermed ble det et surt tap for Oslo-laget, i det som kan ha vært Dønnum og Klaessons siste kamp.

– Vi spiller en forferdelig 2. omgang og ser ut som et guttelag og lar Wadji herje med oss. Vi blir kledd av og kan ikke totalt sett som et kollektiv se sånn ut, var dommen til VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til Discovery etter kampen.

Sterkt hjemmelag

Haugesund fikk en solid opptur etter 0-3-tap sist for Mjøndalen. Laget har enda til gode å tape på hjemmebane.

– Nå har vi hatt mange gode kamper på stadion og hadde et godt lag på besøk i dag. Vi er veldig solide på hjemmebane, så må vi bare få bortebane på plass, så kan det se bra ut, sa Haugesunds første målscorer Martin Krygård.

Det blir en travel avslutning på juli for begge lag. Vålerenga skal møte Gent i conferenceligaen borte (22. juli) og hjemme (29. juli), med et rivaloppgjør i cupen mot Lyn (25. juli) i mellom.

– Å spille i Europa er en gulrot. Vi må løfte oss fra det her, for det er langt fra der vi skal være, sa Fagermo.

Haugesund spiller eliteseriekamp mot Sandefjord på onsdag, før de spiller cupkamp mot Stord og ny eliteseriekamp mot Strømsgodset onsdag 28. juli.

Lite action fra start

Ett skudd på mål fra Haugesund og ingen fra bortelaget fra Oslo før pause forteller alt om hva lagene bidro med før hvilen.

– Det er en litt rotete kamp. Vi står bra defensivt, men taper litt for mange baller sentralt på midten. Det er stort sett der det skjer, sa Jonathan Tollås Nation til Discovery i pausen.

Vålerenga-kapteinen hadde rett. Det var på midtbanen alt skjedde, i det som var en veldig lite severdig 1. omgang.

Det tok ikke mer enn fem minutter etter pause før kampen skulle eksplodere. Først var det Vålerenga som skulle få juble for mål, da Dønnums innlegg ble stoppet av hånda til Benjamin Tidemann Hansen og VIF fikk straffespark.

Dønnum tok ballen i egne hender, plasserte den på straffemerket og var sikker da han sendte keeper feil vei og ballen i mål. Feiringen ble brukt på å hysje ned hjemmefansen etter den hånlige applausen etter kantspillerens svake 1. omgang.

Eksploderte

Men Vålerenga var ikke i himmelen lenge, for kun to minutter senere satt utligningen for Haugesund, da Krygård fikk satt ballen i mål etter en rask kontring fra hjemmelaget.

Fort gikk det også tre minutter etter utligningen, da Ibrahima Wadji løp forbi alt som var Vålerenga-forsvarere og rundet keeper Klaesson. Dermed hadde hjemmelaget snudd kampen.

Og mer skulle det bli. Etter en drøy time fikk Haugesund corner og det ledet til at Wadji fikk kranglet inn sitt annet mål for dagen, til 3-1. Senegaleseren var sterk i duell med både keeper og forsvar igjen og ballen gikk i mål.

Det gjorde den også to minutter senere, men denne gangen ble ikke Haugesunds nettkjenning stående, ettersom Kristoffer Velde var i offside før han satte ballen i mål.

Dønnum måtte slukøret gå av banen etter 79 minutters spill. Åpningsmålet hans var ikke nok på en dag Vålerenga var langt fra imponerende.

