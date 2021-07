Slovensk rykk ga ny soloseier til dopingetterforsket lag

NTB Sport

Bahrain-Victorious-syklisten tok sjansen med 26 kilometer igjen. Han rykket fra en utbrytergruppe på ni andre ryttere. Det skilte 58 sekunder ned til den franske toeren Christophe Laporte (Cofidis).

Seieren kom dagen etter at det ble kjent at fransk politi hadde aksjonert mot Mohorics lag. Razziaen ble gjort onsdag kveld på et hotell der Bahrain-Victorious holdt til, og treningsdata ble konfiskert. Også lagets buss ble gjennomsøkt.

Ingen ble pågrepet etter politiaksjonen. Senere ble det bekreftet at politiet har innledet formell etterforskning.

Frustrert

Mohoric pekte på lagnavnet på brystet da han krysset målstreken. Deretter gjorde han et hysje-tegn ved å ta en finger foran munnen. Feiringen var ikke til å misforstå, og i intervjusonen delte han sin frustrasjon med omverdenen.

– Det er spesielt å vinne etter det som skjedde for to dager siden. Jeg følte meg som en kriminell da politiet kom. Det er bra de kontrollerer feltet og sjekker alle lagene. De fant selvfølgelig ingenting hos oss. Vi har ikke noe å skjule, sa Mohoric og fortsatte:

– Jeg er skuffet over systemet. Det er ikke pent når politiet kommer inn på rommet og søker gjennom tingene dine. Det har aldri skjedd med meg før.

Tidligere i touren vant Mohoric den sjuende etappen. Også den gang kunne han juble etter å ha kjørt solo inn til mål. Uvanlig mange brudd har gått inn i årets ritt.

26-åringen var blant de seks som først gikk i brudd fredag. Senere ble grupperingen utvidet med 14 syklister til på den flate etappen mellom Mourenx og Libourne. Totalt var strekningen på 207 kilometer.

Cavendishs rekordjakt

Hovedfeltet med sammenlagtleder Tadej Pogacar var i mål 20 minutter og 50 sekunder bak vinnertiden. UAE-kapteinen trillet i mål sammen med sin norske hjelper Vegard Stake Laengen.

Det samme gjorde Mark Cavendish. Briten må vente til søndagens avslutning i Paris før han igjen kan jakte videre på å slå rekorden over antall etappetriumfer i Tour de France. Han og legenden Eddy Merckx står likt med 34.

Lørdag står en 30,8 kilometer lang tempo på programmet. Den går fra Libourne til Saint-Émilion. Der tror de færreste at temposterke Pogacar roter bort overtaket og lar sin andre strake Tour-tittel glippe.

Sloveneren leder 5.34 minutter foran dansken Jonas Vingegaard fra Jumbo-Visma-laget.

