NTB Sport

Selnæs ble lånt ut fra Shenzhen FC til Hebei foran denne sesongen. Låneavtalen gjelder fram til 31. desember 2021.

27-åringen har spilt alle fem kampene i superligaen denne sesongen. Den forrige kampen i superligaen i Kina ble spilt 11. mai. Tapet mot Beijing Guoan var det første for sesongen. Tidligere er det blitt to seirer og to uavgjort.

(©NTB)