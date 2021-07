Istanbul mistet Champions League-finalen to år på rad – blir vertsby i 2023

NTB Sport

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) opplyste om tildelingen fredag.

Opprinnelig skulle Istanbul ha være finalevert for verdens gjeveste klubbturnering i 2019/20-sesongen, men planene ble skrinlagt etter at koronaviruset slo til i Europa. Størsteparten av cupspillet ble i sin helhet flyttet til Lisboa i Portugal.

Uefa besluttet samtidig å la Istanbul få årets Champions League-finale. Heller ikke det ble noe av. Koronasituasjonen i Tyrkia førte til at kampen igjen ble flyttet til Portugal, denne gangen til Porto.

Nå får Istanbul en tredje sjanse, men må vente til våren 2023. Kommende sesong er det russiske St. Petersburg som blir finaleby i mesterligaen.

London og München får ansvaret for CL-finalene i 2024 og 2025. Sistnevnte skulle egentlig ha vært arrangør i 2023, men tyskerne må utsette planene i to år for å gi rom til Istanbul.

Uefa har også avgjort at europaligafinalen i 2024 skal spilles i Dublin i Irland, mens kvinnenes mesterligafinale samme år skal holdes i Bilbao. Spanjolene blir også finaleverter for europaligaen i 2025.

