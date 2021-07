Milwaukee Bucks utlignet i finaleserien mot Phoenix Suns

NTB Sport

Dermed er de to lagene like langt i en tett og jevn finaleserie. Denne gangen var det Khris Middleton som ble den store helten for Bucks med sine 40 poeng.

Som i de tre andre kampene i finaleserien var det hjemmelaget som vant. Det vil Middleton ha en endring på når kamp fem i finaleserien går i Phoenix natt til søndag norsk tid.

– Det vi gjør her, må vi finne en måte å gjøre borte også. Den eneste måten vi kan vinne finaleserien er å vinne en kamp borte, sa Middleton til ESPN etter kampen.

Milwaukees største stjerne, Giannis Antetokounmpo, var igjen viktig med 26 poeng, 14 returer og 8 assists. Den greske superstjernen levde også opp til tilnavnet «The Greek Freak», da han sto for ett av finaleseriens høydepunkter, med en sterk blokkering da kampen gikk mot slutten.

Devin Booker hadde sin klart beste kamp i finaleserien så langt for Suns med 42 poeng, men det var ikke nok til å hindre tap.

(©NTB)